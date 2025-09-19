Una linea bus gratuita in città parte la sperimentazione Il sindaco | Così portiamo più gente in centro

Ravennatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riguarderà la linea 80 la prima sperimentazione di trasporto pubblico gratuito - uno dei punti del programma di mandato del nuovo sindaco - verso il centro storico. A farlo sapere è il primo cittadino Alessandro Barattoni insieme al presidente di Start Romagna Andrea Corsini. La sperimentazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: linea - gratuita

Suicidi: una linea telefonica anonima e gratuita raccoglie oltre 3.000 richieste nei primi sei mesi del 2025

Cerca Video su questo argomento: Linea Bus Gratuita Citt224