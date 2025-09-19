Una frangia perfetta un colpo di spazzola e tanta emozione

A volte, il talento ha bisogno di piccoli rituali per esprimersi al meglio. È il caso di Sofia Maceri, 21enne di Torino e tra le protagoniste della seconda puntata di Audizioni di X Factor 2025. Salita sul palco, ha infatti presentato la sua inseparabile alleata: una piccola spazzola per la frangia. «Se non ce l’ho messa bene, non canto bene», ha spiegato con semplicità al tavolo dei giudici. “X Factor 2024”, Giorgia e i nuovi giudici: i nomi. guarda le foto Leggi anche › Le pagelle della prima audition di X Factor 2025 mentre la giuria è già promossa a pieni voti E in effetti, un rapido colpo di spazzola ha preceduto un’intensa versione di Skinny Love di Bon Iver che ha convinto tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una frangia perfetta, un colpo di spazzola e tanta emozione

In questa notizia si parla di: frangia - perfetta

Il segreto per la frangia perfetta? Il piegaciglia

Come scegliere la frangia perfetta per il tuo viso

Linee nette. Carattere deciso. Stile inconfondibile! Il taglio corto geometrico è la scelta perfetta se vuoi un look moderno e pieno di personalità La frangia dritta incornicia lo sguardo, mentre le linee definite esaltano i tratti del viso con eleganza. Un haircu Vai su Facebook

#goodhairday: Dakota Johnson è la regina della frangia perfetta; Kaia Gerber: il nuovo hair look ha la frangia piena anni '70; Waft fringe, la frangia lunga e aperta che sta bene a tutte.

Bunny Bangs: la frangia soft e romantica perfetta per darci un taglio in questo autunno 2025 - Le bunny bangs sono la frangia leggera e chic che tutte vorranno nell’autunno 2025. Riporta alfemminile.com

Dopo i 50 anni la frangia è un dettaglio che addolcisce i lineamenti - Scopri i tagli più adatti, come acconciarla per valorizzare il volto, le foto delle star e perché portarla ... Scrive msn.com