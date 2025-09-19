Una di famiglia il trailer con Sydney Sweeney Amanda Seyfried e Brandon Sklenar
Una di famiglia, ecco il trailer del film di Paul Feig con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar ispirato all’omonimo bestseller di Freida MacFadden in arrivo al cinema. Ecco il trailer di Una di famiglia, il nuovo thriller psicologico diretto da Paul Feig ( Un piccolo favore ) e ispirato all’omonimo bestseller di Freida MacFadden con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Un racconto di tensione, desiderio e inganni ambientato nel cuore dell’alta società, dove niente è come sembra e la perfezione è solo apparenza. Nel cast anche Brandon Sklenar e Michele Morrone. La pellicola arriverà prossimamente al cinema distribuito da 01 Distribution. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
