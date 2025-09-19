Una di famiglia il trailer con Sydney Sweeney Amanda Seyfried e Brandon Sklenar

Spettacolo.eu | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una di famiglia, ecco il trailer del film di Paul Feig con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar ispirato all’omonimo bestseller di Freida MacFadden in arrivo al cinema. Ecco il trailer di Una di famiglia, il nuovo thriller psicologico diretto da Paul Feig ( Un piccolo favore ) e ispirato all’omonimo bestseller di Freida MacFadden con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Un racconto di tensione, desiderio e inganni ambientato nel cuore dell’alta società, dove niente è come sembra e la perfezione è solo apparenza. Nel cast anche  Brandon Sklenar e Michele Morrone. La pellicola arriverà prossimamente al cinema distribuito da 01 Distribution. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

una di famiglia il trailer con sydney sweeney amanda seyfried e brandon sklenar

© Spettacolo.eu - Una di famiglia, il trailer con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar

In questa notizia si parla di: famiglia - trailer

Avatar: fuoco e cenere, la famiglia di Jake Sully affronta nuovi nemici Na’vi nel trailer

Una Famiglia Sottosopra | Il nuovo trailer dalla commedia con Luca Argentero

Trailer di mercoledì 2 svela i segreti della famiglia Addams e la morte di una protagonista

Una di Famiglia, Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried - HD - Film (2025); ‘Una di famiglia’: il trailer del thriller con Sweeney e Seyfried; Una di famiglia: trailer del film con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

famiglia trailer sydney sweeneySydney Sweeney scatenata: eccola nel trailer ufficiale del thriller Una di Famiglia - La 28enne attrice americana sta sfruttando al meglio il suo momento di grande popolarità: è ora protagonista con Amanda Seyfried di un thriller basato sul best seller di Freida McFadden. comingsoon.it scrive

Una di famiglia: il trailer del film con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried - Una di famiglia: online il trailer del thriller psicologico con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, diretto da Paul Feig. Scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Trailer Sydney Sweeney