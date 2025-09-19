Una decisione presa con grande rispetto e affetto reciproco fanno sapere i due
M onica Bellucci e Tim Burton, una delle coppie più affascinanti del panorama cinematografico, hanno deciso di chiudere la loro relazione. Un addio che arriva dopo un legame intenso, nato sotto i riflettori del Festival Lumière di Lione nell’ottobre 2022, quando l’attrice italiana ha consegnato al regista americano il prestigioso Premio Lumière alla carriera. Monica Bellucci con Tim Burton al Globo d’oro. Trionfano Cortellesi e Garrone X Leggi anche › Monica Bellucci e Tim Burton, il loro nuovo nido d’amore è in provincia di Siena Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Ultim’ora Sinner: decisione presa alla vigilia di Cincinnati
Corsi Tfa spostati da Foggia a Troia, sindaca sorpresa: "Decisione dell'Unifg presa senza coinvolgerci"
Tajani: su terzo mandato decisione presa, no 10 anni a guida regione
La decisione è presa. https://chiamarsibomber.com/news/calcio-estero/svolta-messi-deciso-futuro-rinnovo-inter-miami… #Messi #Argentina #LeoMessi - X Vai su X
La decisione è stata presa per consentire gli interventi finanziati dal Pnrr Vai su Facebook
Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l’annuncio ufficiale; Brown difende il team-order McLaren: Grande lavoro di squadra e rispetto; Trump, 'vittoria' da mezzo miliardo di dollari. La decisione del giudice.
Brown difende il team-order McLaren: “Grande lavoro di squadra e rispetto” - Il manager americano ha approvato la scelta della squadra di imporre un team order nella fase finale del GP d'Italia ... Lo riporta formulapassion.it
Poca attività sul pc in smartworking, la più grande banca del Brasile licenzia 1.000 dipendenti - I sindacati hanno criticato la decisione di Banco Itaú: “Decisione presa senza nessun preavviso” ... Riporta repubblica.it