Monica Bellucci e Tim Burton, una delle coppie più affascinanti del panorama cinematografico, hanno deciso di chiudere la loro relazione. Un addio che arriva dopo un legame intenso, nato sotto i riflettori del Festival Lumière di Lione nell'ottobre 2022, quando l'attrice italiana ha consegnato al regista americano il prestigioso Premio Lumière alla carriera. Monica Bellucci con Tim Burton al Globo d'oro. Trionfano Cortellesi e Garrone Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio ufficiale.

© Iodonna.it - Una decisione presa con «grande rispetto e affetto reciproco», fanno sapere i due