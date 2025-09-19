Una città sola | nasce il coordinamento Avellino hinterland
Tempo di lettura: 7 minuti Le città di Avellino, Mercogliano e Atripalda insieme al comune di Monteforte hanno oggi il necessario bisogno di superare le caotiche stagioni di una estensione puramente edilizia, declinata spesso attraverso una vera e propria aggressione del territorio inteso come spazio da consumare, per procedere a una fase in cui la priorità diventi la programmazione del futuro in forma associata: l’unica possibilità per riacquisire un senso all’interno di una più vasto contesto, provinciale e regionale. Ciò significa che si pone l’esigenza di disegnare in termini amministrativi e civili un’area che, facendo perno sul capoluogo Avellino, si distenda come una sorta di architrave lungo la quale gli altri centri a contorno – Ospedaletto, Summonte, Aiello, Cesinali, Contrada, Forino, Manocalzati, Montefredane – possano concorrere ad armonizzare i rispettivi ruoli attraverso una pianificazione concertata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: citt - sola
Una sola città, una sfida comune. Santoro: «Su Monteforte diamoci una svegliata» #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Nasce il Coordinamento a tutela del lupo nel Salento: «Agevoliamo la coesistenza contrastando la disinformazione» - Nasce il Coordinamento a tutela del lupo nel Salento, frutto della collaborazione tra le diverse associazioni locali e nazionali. fanpage.it scrive
Nasce il tavolo di coordinamento regionale su epilessia - Nasce il Tavolo regionale di coordinamento, monitoraggio e consulenza scientifica per l'organizzazione dell'inclusione e dell'assistenza integrata alla persona con epilessia. Come scrive ansa.it