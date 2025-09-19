Una città che continua a fiorire | premiati i vincitori di Bim in Flowers a Bellaria
Si sono svolte ieri, giovedì, alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti e di una rappresentanza della Giunta, le premiazioni del concorso dedicato al verde urbano dal titolo “Bim in Flowers”: iniziativa giunta alla quarta edizione e promossa anche quest’anno dall’amministrazione comunale con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: citt - continua
LUMINIS CONTINUA A SETTEMBRE La Fondazione Città di Terracina è lieta di annunciare che il suggestivo progetto artistico LUMINIS di Mario Carlo Iusi proseguirà fino al 28 settembre 2025, presso l’Oratorio dell’Angeletto, nel Santuario di Monte Sant’ Vai su Facebook
Bilancio consolidato Gruppo Città di Venezia: continua a diminuire il debito, aumentano liquidità e investimenti sul territorio! Dimostriamo, ancora una volta, la coerenza e la solidità dell’operato di questa Amministrazione. I numeri, tutti certificati, confermano - X Vai su X