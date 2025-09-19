Una catena umana di ciclisti in viale Monza per difendere la pista ciclabile dall’invasione di auto e furgoni
Milano, 19 settembre 2025 – Una pista ciclabile da difendere con le unghie contro le invasioni da parte di auto e furgoni. Da difendere anche con una catena umana di protesta, come quella andata in scena questa mattina 19 settembre per tutto il tratto di viale Monza da piazzale Loreto fin oltre Gorla e Precotto. Vi hanno aderito centinaia di ciclisti di ogni età, che la percorrono ogni giorno, esasperati dal dover fare costantemente lo slalom fra veicoli che la tagliano o la occupano per accedere agli stabili, fra consegne, persone che devono salire o scendere, doppie file e quant’altro. Milano, l’assessore Granelli a processo per omicidio colposo per la morte della ciclista Cristina Scozia chiede il rito abbreviato I motivi della protesta . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: catena - umana
