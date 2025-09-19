È stata condannata a 10 anni di reclusione Viviana Pagliarone, riconosciuta colpevole del tentato omicidio dell’ex marito, il maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Agostini. La sentenza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari Federica de Bellis del tribunale di Napoli, che ha accolto integralmente la richiesta della procura, rappresentata dal pubblico ministero Maurizio De Marco. Il fatto risale al 21 marzo 2023, quando Agostini scampò per miracolo a un attentato con ordigno esplosivo a Bacoli, in provincia di Napoli. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’auto dell’ufficiale era stata manomessa con l’intento di farla esplodere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Una bomba nell’auto dell’ex marito”: orrore in Italia, scoperto il folle motivo