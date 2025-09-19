Una battaglia dopo l' altra e i rischi dell' eccesso di hype
Il treno dell'hype stava già sfrecciando a una velocità folle quando mi sono seduto a guardare Una battaglia dopo l'altra, l'ultimo film dell'autore cinematografico per eccellenza: Paul Thomas Anderson, in uscita il 25 settembre. Le recensioni uscite erano tutte concordi: non solo era il migliore film di un anno cinematografico atipico e ricco di successi, con una doppietta di Oscar assicurata (Leonardo DiCaprio alla sua seconda statuetta, PTA al suo primo), ma poteva essere addirittura l'opera che avrebbe segnato il decennio. Ho deliberatamente evitato di andare oltre i titoli e le valutazioni, nella speranza di riuscire a mantenere le mie aspettative nell'ordine del possibile, senza esagerare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
