un week end tra i filari sulle colline pavesi nel nome del pinot nero

Altro week-end tra i filari delle colline pavesi: il 21 e 22 settembre si svolge, a Golferenzo, uno dei borghi più belli d’Italia, l’evento ’Oltrepò: Terra di Pinot Nero’, giunto alla sua quinta edizione. La manifestazione, organizzata dal Consorzio Classese Oltrepò Pavese, riunisce produttori, professionisti del settore e, per la prima volta, anche gli appassionati. Durante i due giorni i riflettori saranno puntati sul Metodo Classico Docg, destinato a diventare Classese, simbolo della nuova Denominazione e della sua visione per il futuro e il tradizionale e pregiato Pinot Nero Doc vinificato in rosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

