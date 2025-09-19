Un viaggio tra le regioni italiane con una pizza dedicata a ciascuna | prosegue il format di successo Rai
La pizza per raccontare l'Italia. È l'idea che ha unito la trasmissione Rai Azzurro, storie di mare, condotta da Beppe Convertini, e Antica pizzeria da Michele. In ognuna delle 11 puntate del format, i Mastri pizzaioli hanno ideato una pizza che raccontasse la regione ospitante. Un grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: viaggio - regioni
Il Mercato “Regioni d’Italia” arriva a Valdagno! Dal 19 al 21 settembre 2025, Piazza Dante si trasforma in un’esplosione di gusto, colori e tradizioni provenienti da ogni angolo d’Italia! Un fine settimana da non perdere, dove poter vivere un viaggio tra sap - facebook.com Vai su Facebook
Un viaggio tra le regioni italiane con una pizza dedicata a ciascuna: prosegue il format di successo Rai; Caserta, dall’Antica Pizzeria Da Michele ospite Beppe Convertini; Cosa mangiano gli Italiani in viaggio? Le tendenze gastronomiche, tra ricette top e il boom delle sagre.
Regione Marche capofila per turismo attivo nel Viaggio italiano - La Regione Marche capofila per il turismo attivo nel "viaggio italiano": al via in questi giorni l'iniziativa promozionale in collaborazione con il Ministero, l'Enit e le altre Regioni. ansa.it scrive
Il “Viaggio Italiano” attraverso i borghi. L’intesa Touring Club-MiTur-Regioni per promuovere lentezza e destagionalizzazione - I Borghi d'Italia "parlano" straniero e si promuovono negli appuntamenti di settore dedicati al turismo. Scrive repubblica.it