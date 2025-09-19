Un uomo contro l' impossibile | Riccardo Scamarcio è il protagonista della vera storia di Race for Glory stasera in tv

Non è solo il film su una sfida automobilistica in un rally di inizio Anni 80. È, soprattutto la storia di un uomo che crede in un sogno che impossibile. Di Davide contro Golia, come è stato spesso definito il film di Stefano Mordini, Race for Glory – Audi vs. Lancia. La pellicola, basata su fatti realmente accaduti e uscita al cinema nel 2024 ( leggi qui la nostra recensione ), arriva in prima visione stasera in tv alle 21.20 su Rai 2 e, come sempre, in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimane on demand. Protagonisti sono l’attore tedesco-spagnolo Daniel Brühl e Riccardo Scamarcio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un uomo contro l'impossibile: Riccardo Scamarcio è il protagonista della vera storia di "Race for Glory", stasera in tv

In questa notizia si parla di: uomo - impossibile

Ucraina tornerà ad usare le mine anti uomo, Cremlino: “Impossibile negoziato con sanzioni”

Come fa una donna a rifiutate un uomo con un cavagno di funghi freschi? Impossibile La torta matrimoniale perfetta lunigianese esiste !!!!? Personaggi di marzapane ? Vai su Facebook

Riccardo Scamarcio contro l'impossibile: stasera in tv Race for Glory; Non riusciva a camminare dalla stanchezza, soccorso in elicottero; Venezia, un tuffo in laguna contro le nozze di Bezos.

Lo stilista Riccardo Tisci accusato di violenza sessuale: avrebbe drogato e aggredito un uomo - Riccardo Tisci, ex Direttore creativo di Givenchy per 12 anni e poi di Burberry (dal 2018 al 2022), è stato accusato di violenza sessuale da Patrick Cooper: i fatti risalirebbero al 2024. Da fanpage.it