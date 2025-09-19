Un tocco esotico sotto canestro | c’è il lituano Jakstas

L’Orasì Ravenna gioca le proprie partite all’interno del PalaDeAndrè che, nell’ultimo weekend è stato teatro della Supercoppa vinta, per quel che concerne la A2, da Stefano Pillastrini e dalla sua Cividale. I playmaker della squadra sono Alessandro Feliciangeli (2006, dal Campus Piemonte, serie B Interregionale), Gabriel Dron (2002, confermato). Le guardie invece Alessandro Naomi (2003, dalla Bakery Piacenza, serie B Nazionale), Francesco Paolin (1995, dalla Fulgor Omegna, serie B Nazionale). Le ali piccole Kevin Brigato (1998, confermato), Davide Paiano (2005, dalla Pallacanestro Trieste, serie A). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

