Un solo obiettivo per i granata | È il momento di dare continuità
Si dice che le vittorie siano come le ciliegie, una tira l’altra. E allora, visto che meno di una settimana fa contro il Rimini il Pontedera ha assaggiato per la prima volta il dolce sapore della vittoria, perché non sperare di ripetersi anche stasera contro il Campobasso, oltretutto sempre al Mannucci? Sapere prima di giocare quale sarà il risultato finale non è possibile, ma di sicuro già adesso c’è che i granata ci proveranno. Lo garantisce Andrea Lisuzzo, che stasera sostituirà in panchina lo squalificato Leonardo Menichini (una giornata), di cui è il vice: "L’obiettivo primario è dare continuità ai risultati, poi è chiaro che si va in campo sempre per vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Mercato Toro, il regista che può cambiare il Toro: la scommessa di Baroni si chiama Nicolussi Caviglia. Il giovane play è l’obiettivo numero uno per il centrocampo granata per fare una rivoluzione tattica
Calciomercato Torino, Caviglia obiettivo concreto per i granata. Superate due squadre
Alla vigilia della trasferta allo stadio "Romeo Menti", il tecnico granata analizza le insidie della sfida con la Juve Stabia, fa il punto sulla condizione della squadra e ribadisce con forza l'obiettivo stagionale: "Salvezza" #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #Juv - facebook.com Vai su Facebook
? #Torino, #Cairo: "Obiettivo? Fare meglio dello scorso anno o degli anni precedenti" Il presidente granata ha parlato degli obiettivi e degli investimenti nell'ultima sessione di calciomercato #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - X Vai su X
Il maestro di tennis dal cuore granata porta Chivasso ai Mondiali.
Torino, è il momento di concentrarsi soltanto sull'obiettivo - È lì, in piena corsa per entrare in Europa, e nelle prossime settimane – già a partire da giovedì – giocherà quattro partite di grande ... Scrive gazzetta.it