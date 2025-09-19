Un solo obiettivo per i granata | È il momento di dare continuità

Si dice che le vittorie siano come le ciliegie, una tira l’altra. E allora, visto che meno di una settimana fa contro il Rimini il Pontedera ha assaggiato per la prima volta il dolce sapore della vittoria, perché non sperare di ripetersi anche stasera contro il Campobasso, oltretutto sempre al Mannucci? Sapere prima di giocare quale sarà il risultato finale non è possibile, ma di sicuro già adesso c’è che i granata ci proveranno. Lo garantisce Andrea Lisuzzo, che stasera sostituirà in panchina lo squalificato Leonardo Menichini (una giornata), di cui è il vice: "L’obiettivo primario è dare continuità ai risultati, poi è chiaro che si va in campo sempre per vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

