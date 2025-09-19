Un sogno chiamato metrotranvia per la costa.

Un sogno che sembra a portata di mano ma che nessuno prende sul serio. È la segnalazione del comitato per la metrotranvia Amandola Porto San Giorgio, una linea di trasporto alternativa che ha valore sociale, ambientale, di ricucitura dei territori. In piena campagna elettorale per le regionali, il comitato chiede a tutti i candidati di portare a fondo la questione, come spiega il coordinatore Elvezio Serena: "Facciamo appello a tutti i candidati fermani ma anche quell di Ascoli e Macerata, sono le province interessate ma l’occasione è per tutta la regione. C’è uno studio di prefattibilità dell’Università Politecnica delle Marche concluso a fine 2024, in attesa da mesi che venga presentato, un investimento di 38mila euro di cui 25mila euro della Regione e 5mila dalla Provincia, 8mila della Fondazione Cassa di risparmio, con l’appoggio di delibere di 30 comuni, 24 di Fermo, 5 di Macerata e uno di Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

