Un roster ambizioso arricchito dall’ex Nba che giocava con LeBron
L’arrivo di Kay Felder, un passato nei Cleveland Cavaliers al fianco di LeBron James, ha dato una sferzata all’estate cestistica pesarese. Il play americano che quattro anni fa aveva virato verso la Cina facendo perdere le sue tracce è stato ripescato dal diesse Nicola Egidio che punta ancora su un uomo di nome Khalil, l’anno scorso Ahmad quest’anno Felder. "Mi considero un leader e sento che questa potrebbe essere la situazione perfetta in questo momento della mia carriera: insieme ci divertiremo", ha detto il secondo straniero della Vuelle alla sua presentazione, il giorno dopo lo sbarco in città avvenuto in extremis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
