Un referendum sull’immigrazione In Francia già 1,6 milioni di firme
L’iniziativa è stata lanciata dallo scrittore cattolico ed ex eurodeputato Philippe de Villiers ed è sostenuta dalle testate del gruppo Bolloré. «Oggi è il problema principale, se non facciamo nulla addio al nostro Paese».. Ennesima giornata di mobilitazione nel Paese transalpino: stavolta più partecipanti e meno scontri rispetto a quella turbolenta del 10 settembre. Gli arresti sono stati 181, i feriti 11.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: referendum - sull
Fissata l’udienza sull’ammissibilità del referendum. Appuntamento il primo giorno di settembre
Coraggio, Draghi, sull’Europa ti manca l’ultimo pezzetto per completare il discorso: un referendum per dire o dentro o fuori
Nordio: “A marzo il referendum sulla giustizia”. Ma i sondaggi preoccupano il governo. Il centrodestra vuole fare la prima mossa per mobilitare gli italiani e frenare i comitati del no. Anm in testa. Di @SimoCanettieri - X Vai su X
Sabato una giornata di grande mobilitazione per il referendum sulla sanità toscana. Dove si firma in Casentino. Filippo Vagnoli, unico Sindaco casentinese che ha aderito Vai su Facebook