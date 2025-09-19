L’iniziativa è stata lanciata dallo scrittore cattolico ed ex eurodeputato Philippe de Villiers ed è sostenuta dalle testate del gruppo Bolloré. «Oggi è il problema principale, se non facciamo nulla addio al nostro Paese».. Ennesima giornata di mobilitazione nel Paese transalpino: stavolta più partecipanti e meno scontri rispetto a quella turbolenta del 10 settembre. Gli arresti sono stati 181, i feriti 11.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un referendum sull’immigrazione. In Francia già 1,6 milioni di firme