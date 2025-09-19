Un referendum sull’immigrazione In Francia già 1,6 milioni di firme

Laverita.info | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa è stata lanciata dallo scrittore cattolico ed ex eurodeputato Philippe de Villiers ed è sostenuta dalle testate del gruppo Bolloré. «Oggi è il problema principale, se non facciamo nulla addio al nostro Paese».. Ennesima giornata di mobilitazione nel Paese transalpino: stavolta più partecipanti e meno scontri rispetto a quella turbolenta del 10 settembre. Gli arresti sono stati 181, i feriti 11.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

un referendum sull8217immigrazione in francia gi224 16 milioni di firme

© Laverita.info - Un referendum sull’immigrazione. In Francia già 1,6 milioni di firme

In questa notizia si parla di: referendum - sull

Fissata l’udienza sull’ammissibilità del referendum. Appuntamento il primo giorno di settembre

Coraggio, Draghi, sull’Europa ti manca l’ultimo pezzetto per completare il discorso: un referendum per dire o dentro o fuori

Cerca Video su questo argomento: Referendum Sull8217immigrazione Francia Gi224