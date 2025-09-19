EMPOLI È al debutto “Il Filo della Memoria“, progetto della cooperativa sociale SintesiMinerva col contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Anziani 2025. L’iniziativa, attiva fino a gennaio 2026, offre a 30 anziani fragili l’opportunità di partecipare a laboratori, attività esperienziali e uscite sul territorio. L’obiettivo è stimolare le capacità cognitive e relazionali di persone che presentano varie forme e gravità di decadimento cognitivo. Grazie al personale altamente qualificato della cooperativa sociale SintesiMinerva saranno realizzati laboratori di stimolazione cognitiva per rallentare il processo di decadimento, potenziare la sostenibilità degli interventi socio sanitari, e migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro caregiver. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un progetto per aiutare gli anziani