Un progetto per aiutare gli anziani
EMPOLI È al debutto “Il Filo della Memoria“, progetto della cooperativa sociale SintesiMinerva col contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Anziani 2025. L’iniziativa, attiva fino a gennaio 2026, offre a 30 anziani fragili l’opportunità di partecipare a laboratori, attività esperienziali e uscite sul territorio. L’obiettivo è stimolare le capacità cognitive e relazionali di persone che presentano varie forme e gravità di decadimento cognitivo. Grazie al personale altamente qualificato della cooperativa sociale SintesiMinerva saranno realizzati laboratori di stimolazione cognitiva per rallentare il processo di decadimento, potenziare la sostenibilità degli interventi socio sanitari, e migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro caregiver. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: progetto - aiutare
NextStep, ecco il progetto per aiutare i giovani
"All you need is love", riparte il progetto per aiutare i senzatetto
“Ho accettato questo progetto per aiutare la squadra il più possibile” ? #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese - facebook.com Vai su Facebook
Un progetto per aiutare gli anziani; Distretto di Ponente: due progetti per aiutare giovani e anziani ricoverati; Pavia, il progetto “Vicini d’Estate” per aiutare gli anziani.
Un progetto per aiutare gli anziani - EMPOLI È al debutto “Il Filo della Memoria“, progetto della cooperativa sociale SintesiMinerva col contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito ... lanazione.it scrive
«Kit» per l’autonomia, da Chiari il progetto per gli anziani fragili - Il progetto è finanziato nell’ambito del Pnrr e supporta le persone invalide con più di 65 anni in 11 comuni dell’Ovest bresciano ... Lo riporta giornaledibrescia.it