Un professore di Formia è stato sospeso per presunti abusi su due studentesse minorenni

Avrebbe abusato di due studentesse minorenni nella scuola in cui insegnava a Formia, comune del sud pontino in provincia di Latina. Per questo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino ha deciso di sospendere per il tempo massimo consentito un professore. La vicenda, su cui. 🔗 Leggi su Today.it

