Un Posto al Sole anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025 | Eduardo cede a uno scatto d’ira

Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 22 al 26 settembre? La soap partenopea promette di regalarci episodi capaci di tenerci incollati davanti ai teleschermi con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo isolato. L’accoglienza nel suo vecchio quartiere non sarà certo quella immaginata, ma Eduardo penserà che con il tempo le cose possano mettersi a posto. Purtroppo però non sarà così, e anzi la situazione peggiorerà con il passare dei giorni. Mentre Sabbiese cercherà un lavoro, per ricostruirsi una nuova vita, la diffidenza degli abitanti del quartiere sarà fin troppo evidente, e finirà per creare il vuoto intorno a lui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

