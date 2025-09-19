Un Posto al Sole anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025 | Agata si risveglia dal coma
© US Rai Svolta nella storyline con protagonista Agata nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole. Proprio quando Michele decide di prendersi un periodo di pausa per concentrarsi sulla sua ripresa, la donna si risveglia improvvisamente dal coma. Il giornalista si precipita dunque da Agata per capire cosa le sia successo diversi mesi prima. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina
Un posto al sole: continuano le indagini sull'incidente di Gagliotti. La polizia indaga su Roberto che decide di andare di nascosto da Gennaro e proporgli un patto per depositare l'ascia di guerra. Di @Ardigiorgio - X Vai su X
Damiano vuole mollare la polizia… ma un vecchio amico potrebbe fargli cambiare idea “Un posto al sole” è disponibile su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole Vai su Facebook
Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 settembre; 'Un Posto al Sole' anticipazioni: Guido fa un passo decisivo, il gesto per Mariella cambia tutto; Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia dal coma, Michele corre da lei.
Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 settembre - Anticipazioni di Un posto al sole: le puntate UPAS della settimana da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025: tutte le trame dei nuovi episodi da oggi su Rai 3. Come scrive gazzetta.it
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Eduardo cede a uno scatto d’ira - Eduardo Sabbiese protagonista di uno scatto d'ira negli episodi Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 22 al 26 settembre. Riporta superguidatv.it