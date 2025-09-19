© US Rai Svolta nella storyline con protagonista Agata nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole. Proprio quando Michele decide di prendersi un periodo di pausa per concentrarsi sulla sua ripresa, la donna si risveglia improvvisamente dal coma. Il giornalista si precipita dunque da Agata per capire cosa le sia successo diversi mesi prima. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia dal coma