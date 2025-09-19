Un nuovo Corso di laurea Ecco il Controllo sui prodotti per la salute

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 11 a Palazzo Trinci l’inaugurazione del nuovo Corso di laurea triennale in “Controllo di qualità dei prodotti per la salute“, attivato dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia. "Il nuovo percorso formativo – spiega l’Ateneo –, appartenente alla classe L-29 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), sarà avviato a partire dall’anno accademico 20252026 e rappresenta un unicum nel panorama universitario nazionale. L’iniziativa intende rispondere alla crescente domanda di professionalità qualificate nel settore del controllo di qualità, fornendo competenze scientifiche, tecniche e normative di alto livello, con particolare attenzione alla sicurezza e all’affidabilità dei prodotti destinati alla salute e al benessere delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

