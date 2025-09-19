Un nuovo Centro Malattie Neuromuscolari nel Policlinico di Bari | sì alla progettazione
È stata aggiudicata la progettazione del nuovo Centro Regionale Specialistico di II livello per le Malattie Neuromuscolari che sorgerà nel Policlinico di Bari. L’intervento si concentrerà principalmente sul padiglione Chini, oggetto di un ampio intervento di ristrutturazione e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
