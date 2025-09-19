Un murales contro l' atto vandalico al muro della scuola

Casertanews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Sant’Arpino promuove un progetto di arte urbana contro il vandalismo: al via la realizzazione di murales sul territorio.Nella mattinata di oggi (19 settembre) si è tenuto, presso la casa comunale, un incontro promosso dall’assessore alla Cultura Giovanni Maisto e dall’assessore alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: murales - atto

Un murales contro l'atto vandalico al muro della scuola; Il nuovo murale su Liliana Segre vandalizzato in meno di due ore; Rucco (FdI): atto vandalico contro il murales di Paolo Rossi.

murales contro atto vandalicoSant’Arpino, murales contro il vandalismo: al via progetto di arte urbana - È questa la risposta che il Comune di Sant’Arpino ha scelto di dare all’atto vandalico che nei ... Segnala pupia.tv

Porto Torres, telecamere contro gli atti vandalici - Un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra il Comune di Porto Torres e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – di Sassari. Da unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Murales Contro Atto Vandalico