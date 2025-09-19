Un ministro inglese vuol legalizzare la sharia
La titolare dei Tribunali, Sarah Sackman, dice in Parlamento: «Le Corti islamiche devono essere accettate in nome della tolleranza anche se la legge coranica non è ammessa nel Regno Unito». E la collega agli Interni insulta chi sventola la bandiera nazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info
