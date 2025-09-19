Un Miliardario New fortunato a Misano Adriatico colpo in tabaccheria da 20 mila euro
Emilia-Romagna a segno con il Gratta e Vinci “Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Misano Adriatico è stato centrato un colpo da 20 mila euro presso la Tabaccheria di via Sicilia, 10. Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
