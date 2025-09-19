‘Un mare di sangue’ | l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Rapina finita male o gesto feroce? Gli inquirenti indagano. Una porta aperta, una casa a soqquadro, il corridoio segnato dal sangue fino alla camera da letto. È lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori entrando nell’appartamento di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario a Latina, dove questa mattina, 19 settembre, è stata trovata senza vita Antonietta Rocco, 63 anni. Il corpo della donna giaceva sul letto, immerso in una pozza di sangue. Le prime parole del pm Martina Taglione, accorso sul posto, non lasciano spazio a dubbi: “Ci sono lesioni importanti, non sembrano esserci dubbi che si tratti di un omicidio”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

