Un look quasi da sposa sul green davanti a Place du Casino

L a moda incontra lo sport? O lo sport si inchina all’eleganza? Quando si tratta di Charlene di Monaco, la risposta può essere un mix di entrambi. L’ex nuotatrice olimpica, 47 anni, ha dimostrato che si può essere una sportiva di razza e un’icona di stile allo stesso tempo. Per lei, niente gonne a pieghe o polo colorate: per la quarta edizione del torneo di golf Princess of Monaco Cup, la principessa ha fatto centro con un abito che sa di sposa e di estate, confermando che il total white non è solo per l’altare. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. guarda le foto Charlene di Monaco in bianco al torneo di golf. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un look (quasi) da sposa sul green davanti a Place du Casino

