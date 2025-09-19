C’è grande entusiasmo a Ferrara per il ritorno in serie B Nazionale dopo il fallimento del Kleb Basket a marzo 2023 e due anni di purgatorio in B Interregionale, nella quarta serie della pallacanestro italiana. Lo scorso 4 giugno, davanti a più di 3mila persone, l’ Adamant si è guadagnata la promozione grazie al successo in finale playoff contro Pordenone, risvegliando la passione di una città intera, che ha spinto i propri beniamini a un salto di categoria attesissimo. Un percorso praticamente perfetto nella post season, dopo una stagione non facile per via di tanti infortuni, con sei vittorie su sei ed una superiorità mai in discussione quando il pallone ha cominciato a scottare di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un impianto pieno e progetti ambiziosi con il mago Benedetto