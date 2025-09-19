Un gioiello di Ferrara da riscoprire dopo i lavori | visite guidate alla Palazzina Marfisa d’Este
La Palazzina Marfisa d’Este ha riaperto al pubblico nelle scorse settimane. Dopo importanti interventi di consolidamento strutturale e di adeguamento degli impianti la storica struttura si presenta alla città in una rinnovata veste museale.Per raccontare il nuovo percorso espositivo e i lavori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: gioiello - ferrara
