Un gesto d’amore per i bambini del Sant’Anna | donate nuove poltrone letto ai genitori in pediatria

Un dono speciale per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Grazie a una raccolta fondi promossa dall’associazione La Stecca di Como insieme alle classi 1954 e 1958, sono state donate quattro nuove poltrone letto al reparto di Pediatria - Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile. 🔗 Leggi su Quicomo.it