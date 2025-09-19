un flagship store nella grande mela

In occasione della New York Fashion Week, Antonio Marras ha aperto le porte del suo Flagship Store a SoHo (nella foto), per celebrare l’apertura nella città che non dorme mai, simbolo di moda, arte e design. L’evento, intitolato ’ Threads between Islands ’, ha rappresentato un momento speciale, dedicato a condividere la visione creativa e l’ispirazione artistica di Marras, in un contesto unico e contemporaneo, dove l’energia vibrante di New York e la sua capacità di contaminazione culturale riflettono lo spirito eclettico e innovativo del brand. "Ho sempre amato New York – dice Antonio Marras –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

