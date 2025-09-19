‘Un film fatto per Bene’ di Franco Maresco | il racconto del naufragio produttivo

Per chi, come il sottoscritto, è stato folgorato da ragazzino dalle visioni televisive del genio sprezzante di Carmelo Bene e s’incantava tra le risa davanti al bianco nero di Cinico Tv di Ciprì e Maresco (la Rai lo mandava in onda a ora di cena!), Un film fatto per Bene di Franco Maresco è stato un appuntamento obbligatorio. Ho personalmente imposto, con veemenza da gangster, ai miei amici storici amici Lorenzo Ceccotti (in arte LRNZ) e Alessandro Caroni di rivederlo con me al cinema, poiché il film (presentato al Festival di Venezia) rappresenta una sorta di catalogo delle nostre ossessioni adolescenziali: vedere il Bernardo de Il Ritorno di Cagliostro interpretare il santo “illetterato et idiota” Giuseppe Desa da Copertino, sembrava un sogno ubriaco dei nostri sedici anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

