Un cartone animato dedicato a padre Pino Puglisi centinaia di studenti in Cattedrale per la proiezione

Un cartone animato dedicato a padre Pino Puglisi, alla sua vita e al suo esempio, mostrato alle scolaresche palermitane che questa mattina hanno affollato il sagrato della Cattedrale in occasione delle commemorazioni per il 32esimo anniversario del suo omicidio. Centinaia i presenti che, tutti.

