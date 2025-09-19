Un cartone animato dedicato a padre Pino Puglisi centinaia di studenti in Cattedrale per la proiezione

Un cartone animato dedicato a padre Pino Puglisi, alla sua vita e al suo esempio, mostrato alle scolaresche palermitane che questa mattina hanno affollato il sagrato della Cattedrale in occasione delle commemorazioni per il 32esimo anniversario del suo omicidio. Centinaia i presenti che, tutti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cartone - animato

Differenze tra il film di dora e il cartone animato

Per la politica Ancona è un cartone animato, Tombolini: «Siamo ne "L'era glaciale"». Petrelli: «Perché il sindaco è come Sid»

Missili? No, bolle di sapone. La risposta di Putin a Trump è un cartone animato geopolitico

Nel cartone animato le abbiamo conosciute come Sheila, Kelly e Tati… Ora, nella versione live action – in arrivo mercoledì sera su Rai2 – le #OcchiDiGatto diventano Tam, Sylia e Alexia. Curiosi di scoprire di più? Il link è nel primo commento qui sotto Vai su Facebook

Occhi di gatto, il cartone animato diventa serie tv: le tre sorelle ladre ora sono in carne e ossa https://repubblica.it/venerdi/2025/09/13/news/occhi_di_gatto_nuova_serie_tv_anime-424843177/?rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #IlVenerdì - X Vai su X

Un cartone animato dedicato a padre Pino Puglisi, centinaia di studenti in Cattedrale per la proiezione; Brancaccio, venti ulivi per venti bambini: l'omaggio nel centro dedicato a Pino Puglisi e padre Kolbe; Mufasa: Il Re Leone, il film Disney sul padre di Simba, in arrivo su Disney+..

Un valido cartone animato - E' da apprezzare una casa di produzione che investe energie e denaro per realizzare un prodotto di grande valenza educativa, come il cartone animato su padre Pio I ragazzi di oggi hanno bisogno di ... mymovies.it scrive

Inter, Ranocchia presenta un cartone animato a lui dedicato: "Frog life" - Andrea Ranocchia presenta un cartone animato a lui dedicato: "Frog Life". Come scrive m.tuttomercatoweb.com