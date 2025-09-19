Un bistrot al Tondelli Si cerca un gestore
Un nuovo locale in viale Ceccarini alta. Chiamatelo Bistrot Tondelli. Proprietario sarà il Comune, mentre per trovare il gestore sono aperte le candidature. Il locale farà parte del rinnovato Spazio Tondelli, ma non si pensi che a un semplice bar al servizio del teatro. "Il nuovo bistrot non sarà soltanto un servizio di ristoro collegato agli spettacoli – precisano dal municipio -, ma uno spazio accogliente e vitale aperto stabilmente alla città". In altri termini sarà un luogo di incontro che fornirà servizio di piccola ristorazione, aperto quotidianamente oltre a divenire uno spazio e un servizio in più a sostegno della programmazione artistica e culturale del teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
