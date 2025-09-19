Un banco vuoto al liceo di Sabaudia | il ricordo di Simone Besco di compagni e insegnanti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Con l’avvio del nuovo anno scolastico, al liceo scientifico “Rita Levi Montalcini” manca un volto familiare. Quel banco vuoto nel secondo BL apparteneva a Simone Besco, il ragazzo di 16 anni travolto e ucciso da un autobus Cotral lo scorso 30 giugno lungo la via Litoranea. Il ricordo a scuola. Simone, con il suo sorriso contagioso e la voglia di vivere tipica della sua età, non ha potuto tornare tra i suoi compagni. La dirigente scolastica Miriana Zannella, insieme a docenti e studenti, ha voluto ricordarlo con affetto, un gesto che ha commosso la famiglia e in particolare la zia del ragazzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

