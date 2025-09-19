Un anno fa l’alluvione in Emilia-Romagna
Un anno fa l’ Emilia-Romagna veniva travolta da una delle peggiori emergenze idrogeologiche della sua storia recente. Le precipitazioni torrenziali causarono l’esondazione di quattro fiumi e l’allagamento di numerosi Comuni e frazioni. Oltre mille persone furono costrette a lasciare le proprie case, mentre interi territori restavano isolati dall’acqua e dal fango. 🔗 Leggi su Panorama.it
Un anno fa l’alluvione del Morla, fondo di solidarietà a 910 mila euro: ecco cosa si è fatto
Alluvione, finora affidati lavori per 65 milioni per venti strade provinciali: un anno per completare gli interventi
A Traversara sono ancora in attesa, un anno dopo l'alluvione
Sono almeno trenta le famiglie rimaste senza una casa dopo la devastante alluvione che ha colpito la frazione di Traversara nel settembre del 2024. Passeggiando per le strade del paese, si vede ancora la lunga scia di danni. "È passato un anno, però lo vivo