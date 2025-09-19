Un anno fa l’alluvione in Emilia-Romagna

Un anno fa l’ Emilia-Romagna veniva travolta da una delle peggiori emergenze idrogeologiche della sua storia recente. Le precipitazioni torrenziali causarono l’esondazione di quattro fiumi e l’allagamento di numerosi Comuni e frazioni. Oltre mille persone furono costrette a lasciare le proprie case, mentre interi territori restavano isolati dall’acqua e dal fango. 🔗 Leggi su Panorama.it

