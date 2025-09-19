Un anno dopo l’incubo maltempo Frane allagamenti ed evacuati Il circondario è ancora un cantiere

Un anno dopo la seconda ondata alluvionale, causata dal maltempo che raggiunse il suo apice proprio il 18 settembre 2024, il circondario imolese è ancora un cantiere aperto per la ricostruzione. Già, perché la calamità naturale d’autunno si abbatté sul territorio pesantemente ferito dall’alluvione di maggio 2023 inasprendo ancora di più il quadro critico. L’istantanea di copertina di quei giorni, come molti ricorderanno, fu l’allagamento di gran parte del centro storico di Castel Guelfo a causa dell’esondazione del torrente Sillaro, in località Pianta nell’area dozzese. L’acqua entrò in tanti appartamenti, garage e cantine portando allo stremo quei cittadini (che poi si costituirono in un Comitato, ndr) che, poco più di un mese dopo, conobbero addirittura l’onta di una terza inondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

