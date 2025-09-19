Un anno di Custode del Villaggio | il centro che combatte la solitudine al Villaggio del Sole
Il “Custode del Villaggio” celebra il suo primo anno di attività, affermandosi come un punto di riferimento per la comunità del quartiere Villaggio del Sole. Nato per offrire un luogo di aggregazione e compagnia, ha come obiettivo principale quello di contrastare la solitudine, in particolare tra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: anno - custode
“Il 2025 sarà il mio anno" Io a settembre: - (anche: il custode dell'Overlook Hotel, settembre 2025) . . #JackNicholson #anno #year #Shining #TheShining #JackTorrance #Kubrick #StanleyKubrick #StephenKing #custode #caretaker #settembre #september Vai su Facebook
Un anno di “Custode del Villaggio”: il centro che combatte la solitudine al Villaggio del Sole; Addio a Rosalbina Miglietti: la custode delle tradizioni del Villaggio Leumann; Da ex casa del custode a centro estivo. La nuova vita dello chalet di Villa Ada.
70 anni della Vela, il villaggio dei giovani - Sabato 13 settembre il Villaggio La Vela di Castiglione della Pescaia celebrerà i suoi primi 70 anni con una giornata di preghiera, riflessione e festa. Secondo toscanaoggi.it
A Ferentino il «Villaggio ZeroCento», da bene confiscato alla mafia a centro Alzheimer e spazio per persone fragili - Il progetto promosso dalla cooperativa sociale Nuove Risposte con il sostegno del Comune. Si legge su roma.corriere.it