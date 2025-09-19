Un americano per la Landini | ecco Schnyders
Un americano a Lerici. No, non è il remake del famoso film del 1951 diretto da Vincente Minnelli, ma la ’conseguenza’ dell’arrivo di un cestista a stelle e strisce nella perla di levante del golfo dei Poeti, dove indosserà la canotta della storica Landini. Si chiama Micah Schnyders, 23 anni, earriva dall’ Illinois, e sarà la punta di diamante del roster della Landini per il prossimo campionato di Serie C maschile. Micah Schnyders è una guardia, e può vantare un buon curriculum nelle squadre di basket universitarie, l’ultima Eastern Michigan. "Sono incantato – ha affermato il giovane americano, accolto con calore al Palabiagini – da questa opportunità italiana che mi si è presentata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: americano - landini
Sciopero per Gaza, Landini: "Nella Striscia tentativo esplicito di cancellare i palestinesi" - facebook.com Vai su Facebook
Fermi tutti: è tornato. #Landini blocca l'#Italia, a settembre 66 scioperi L’ultima di #Gualtieri per i #migranti: romani, teneteveli in casa gratis Sigilli al cimitero degli orrori di #Sacrofano ? La nostra #primapagina #buongiorno #6settembre #iltempoquoti - X Vai su X
Un americano per la Landini: ecco Schnyders.
Un americano per la Landini: ecco Schnyders - No, non è il remake del famoso film del 1951 diretto da Vincente Minnelli, ma la ’conseguenza’ dell’arrivo di un cestista a stelle e strisce nella perla di levante del golfo dei ... Da msn.com
Walter Landini all’Erix con “Gli squali del Pacifico americano” - Walter Landini e il suo libro Gli squali del Pacifico americano (Töpffer edizioni) fanno tappa al Circolo della vela Erix di Lerici. msn.com scrive