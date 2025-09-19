Un americano per la Landini | ecco Schnyders

Un americano a Lerici. No, non è il remake del famoso film del 1951 diretto da Vincente Minnelli, ma la ’conseguenza’ dell’arrivo di un cestista a stelle e strisce nella perla di levante del golfo dei Poeti, dove indosserà la canotta della storica Landini. Si chiama Micah Schnyders, 23 anni, earriva dall’ Illinois, e sarà la punta di diamante del roster della Landini per il prossimo campionato di Serie C maschile. Micah Schnyders è una guardia, e può vantare un buon curriculum nelle squadre di basket universitarie, l’ultima Eastern Michigan. "Sono incantato – ha affermato il giovane americano, accolto con calore al Palabiagini – da questa opportunità italiana che mi si è presentata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

