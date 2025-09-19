UMM accende la dance | Gaty Lopez e remix spingono il groove oltre

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si pensa a un laboratorio musicale in perpetua evoluzione, il pensiero corre inevitabilmente a UMM: ogni uscita spinge più avanti il confine del possibile, regalando energia pura agli appassionati e sorprendendo, ancora una volta, chi pensava di aver già sentito tutto. UMM Red: sperimentazione senza compromessi Chi dice UMM Red dice impatto sonoro immediato. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

umm accende la dance gaty lopez e remix spingono il groove oltre

© Sbircialanotizia.it - UMM accende la dance: Gaty Lopez e remix spingono il groove oltre

In questa notizia si parla di: accende - dance

La musica dance degli Eiffel 65 accende piazzale Kennedy

Cerca Video su questo argomento: Umm Accende Dance Gaty