Umbria il team Vannacci | Nessun buco in sanità conti chiusi in attivo nel 2024

"Non esiste alcun buco in sanità, né disavanzi nei conti regionali come affermato dalla sinistra". È quanto dichiara in una nota il team Vannacci Boncambi di Perugia, commentando il dibattito sulle finanze della Regione Umbria. Secondo il gruppo in una nota a firma di Augusto Rossi, "gli atti ufficiali e le parole del direttore regionale al bilancio, una figura tecnica e non politica, confermano che nel 2024 la Regione ha chiuso i conti in attivo con +57 milioni di euro". La polemica riguarda la scelta della nuova Giunta di centrosinistra guidata da Camilla Laureti Proietti di introdurre un incremento della pressione fiscale: "Ci chiediamo – scrivono – per quale motivo la giunta abbia deciso di tassare gli umbri per 184 milioni, giustificando l'operazione con un presunto buco in sanità.

