Umberto Bossi compie 84 anni | una cartolina nella chat della Lega per omaggiarlo
AGI - Umberto Bossi compie 84 anni oggi. Il fondatore della Lega, nato a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941, trascorrerà la giornata a casa con la famiglia. E nel weekend festeggerà anche con un gruppo di amici che hanno in programma di andarlo a trovare a Gemonio. Oltre agli auguri dei principali dirigenti del partito, dal segretario Matteo Salvini, al presidente della Camera Lorenzo Fontana, il segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo e il governatore veneto Luca Zaia, nella chat di militanti e dirigenti gira una cartolina con il ritratto del senatur in carboncino davanti a una grande torta con candeline. 🔗 Leggi su Agi.it
