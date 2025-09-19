Ugl a Palermo al convegno sulla decarbonizzazione del settore marittimo

L'UGL ha preso parte a Palermo al convegno organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale sulla decarbonizzazione del settore marittimo. Per l’UTL UGL di Palermo è intervenuto il Segretario territoriale responsabile, Claudio Marchesini, mentre per la Federazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - convegno

Convegno su via d’Amelio spostato da Palermo a Roma: care Colosimo e Meloni, l’imbarazzo vi seguirà ovunque

“La rivoluzione culturale del protocollo Liberi di Scegliere”: a Palermo il convegno promosso da Libera

La guerra a #Gaza interessa tutti e la sicurezza del #Mediterraneo è inevitabilmente a rischio: l'argomento al centro del convegno "Crocevia del Mediterraneo" in corso a #Palermo Vai su Facebook

Oggi a Palermo il convegno organizzato da Unioncamere Sicilia con Uniontrasporti e Assonautica. L'approfondimento di Mauro Seminara https://qds.it/porti-siciliani-crescono-infrastrutture-maersk-milazzo/… #QDS #QdSNotizie #QdSNews - X Vai su X

Ugl a Palermo al convegno sulla decarbonizzazione del settore marittimo.

Ex Ilva, Spera UGL: “Si garantisca il futuro agli stabilimenti e la decarbonizzazione, serve un piano chiaro e tempi certi” - Si è concluso in serata, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo convocato dal Ministro Adolfo Urso per fare il punto sul futuro dello stabilimento siderurgico Ex Ilva. Secondo affaritaliani.it