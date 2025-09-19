Ufficiale Mirko Vucinic | è il nuovo CT del Montenegro

Parte ufficialmente la nuova vita calcistica di Mirko Vucinic, ex attaccante della Roma che ora sarà chiamato a guidare la propria nazionale. Dopo la notizia diffusasi nella giornata di ieri, adesso è arrivato anche l’annuncio: il classe ’83 è diventato il nuovo Commissario Tecnico del Montenegro. Il comunicato della federazione montenegrina. Questo il comunicato ufficiale da parte della federazione: “Ci sono notizie che non vengono percepite come informazione, ma come sentimento. Il nostro terreno è sempre stato fertile per i più grandi, e lui si affianca a loro sul Monte Rushmor del calcio montenegrino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

