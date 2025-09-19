UEFA Women’s Champions League Disney+ | sorteggio in diretta con Juventus e Roma qualificate

Venerdì 19 settembre, Disney+ darà il via alla stagione 202526 della UEFA Women's Champions League trasmettendo in diretta streaming l'attesissimo sorteggio della fase campionato. Come parte del loro abbonamento, i tifosi di tutta Europa potranno assistere a questo momento cruciale della competizione, quando saranno ufficialmente rivelate le gare delle squadre che si affronteranno nella fase camp.

