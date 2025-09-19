Ue von der Leyen | Stop all’import di gas russo chiudiamo i rubinetti

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato a Bruxelles il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, denunciando l’intensificarsi degli attacchi russi. «Purtroppo, nell’ultimo mese, la Russia ha dimostrato tutto il suo disprezzo per la diplomazia e il diritto internazionale. Ha lanciato alcuni dei più grandi attacchi missilistici e con droni contro l’ Ucraina dall’inizio della guerra, colpendo sia edifici governativi che abitazioni civili, e colpendo anche il nostro ufficio principale dell’Ue, la rappresentanza della nostra Unione. Anche le minacce alla nostra Unione sono in aumento: nelle ultime due settimane, i droni russi Shahid hanno violato lo spazio aereo della nostra Unione, sia in Polonia che in Romania. 🔗 Leggi su Lettera43.it

