Ue verso lo stop all’import di Gnl russo con un anno di anticipo

Lettera43.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea intende proporre nel nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca di anticipare il divieto d’importazione di Gnl russo a partire dal primo gennaio 2027. Lo scrive l’ Ansa, citando fonti di Bruxelles. Si tratterebbe di un’accelerazione della graduale eliminazione prevista alla fine del 2027 dal programma RePowerEU. Sempre l’ Ansa riporta che dovrebbero arrivare ulteriori designazioni di navi della flotta ombra russa nella lista nera. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

ue verso lo stop all8217import di gnl russo con un anno di anticipo

© Lettera43.it - Ue verso lo stop all’import di Gnl russo con un anno di anticipo

In questa notizia si parla di: verso - stop

Nella morsa del caldo: Ancona da bollino rosso. Marche verso lo stop al lavoro all’aperto

Ora si va verso lo stop al lavoro nelle ore più calde

Verso le elezioni regionali, il decalogo di Confcooperative ai candidati: “Più qualità nei bandi e stop al massimo ribasso”

ue verso stop all8217importUe verso anticipo di un anno a stop all'import Gnl russo - intende proporre nel nuovo pacchetto sanzioni contro Mosca di anticipare il divieto d'importazione di Gnl russo a partire d ... Da msn.com

ue verso stop all8217importUnione europea verso anticipo di un anno a stop all'import Gnl russo - intende proporre nel nuovo pacchetto sanzioni contro Mosca di anticipare il divieto d'importazione di Gnl russo a partire dal 1° gennaio 2027 (un'accele ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Verso Stop All8217import