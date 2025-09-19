Ue | Verini ' spero conferma immunità Salis regime Orban non garantisce diritti'

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Mi auguro anch'io che il Parlamento Europeo voti per non togliere l'immunità a Ilaria Salis, perché il sistema giudiziario e carcerario ungheresi, sotto il regime di Orban, non garantiscono affatto il rispetto di elementari diritti, dell'indipendenza della magistratura, dello Stato di diritto". Lo dice il senatore Walter Verini, segretario della commissione Giustizia e capogruppo Pd in Antimafia. "Le gravissime dichiarazioni del Portavoce dello stesso Orban lo confermano. Sarebbe, insomma, un processo senza le minime garanzie per l'imputata. Condividere poco o niente dell' agire politico di Ilaria Salis, delle sue posizioni non può né deve far dimenticare a nessuno il rispetto dei principi della democrazia e delle garanzie per le persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

