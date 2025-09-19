Ue avanza l’ipotesi di prestiti all’Ucraina usando gli asset russi congelati

I ministri dell’Economia e delle Finanze dei Paesi Ue si riuniscono oggi, venerdì 19 settembre e domani a Copenaghen per l’Eurogruppo e l’ Ecofin informale di settembre, tradizionale appuntamento di fine estate in vista della stagione delle manovre finanziarie nazionali. Presente anche Valdis Dombrovskis, commissario Ue all’Economia, che ha parlato della proposta dell’esecutivo europeo, di «fornire un prestito all’Ucraina usando le giacenze liquide degli asset russi immobilizzati senza toccare la titolarità russa su quegli asset». L’idea, ha spiegato, è che Kyiv «dovrà iniziare a rimborsarlo solo quando la Russia pagherà le riparazioni di guerra ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

