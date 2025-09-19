Ue avanza l’ipotesi di prestiti all’Ucraina usando gli asset russi congelati
I ministri dell’Economia e delle Finanze dei Paesi Ue si riuniscono oggi, venerdì 19 settembre e domani a Copenaghen per l’Eurogruppo e l’ Ecofin informale di settembre, tradizionale appuntamento di fine estate in vista della stagione delle manovre finanziarie nazionali. Presente anche Valdis Dombrovskis, commissario Ue all’Economia, che ha parlato della proposta dell’esecutivo europeo, di «fornire un prestito all’Ucraina usando le giacenze liquide degli asset russi immobilizzati senza toccare la titolarità russa su quegli asset». L’idea, ha spiegato, è che Kyiv «dovrà iniziare a rimborsarlo solo quando la Russia pagherà le riparazioni di guerra ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: avanza - ipotesi
Garlasco, avanza l'ipotesi di una rogatoria internazionale: ecco perché
Koné Inter, è lui il nome a sorpresa per il centrocampo: avanza l’ipotesi scambio con la Roma
Kean Inter, colpo possibile solo in un caso: avanza questa ipotesi
#Lavoro #Salari #Produttività Avanza spedita l'ipotesi di incentivare ulteriormente, con la manovra finanziaria per il 2026, la contrattazione collettiva. Funziona? In questo working paper @ADAPTland uno studio su dati @MinLavoro di come è andata l'incentiv - X Vai su X
Justine Henin commenta la finale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner E avanza un'ipotesi... LE SUE PAROLE Vai su Facebook
L’Italia chiede all’Ue i prestiti per le armi: 14 miliardi in 5 anni - Una riunione per decidere cosa fare del fondo Safe (Security Action For Europe), il piano europeo da 150 miliardi di prestiti destinati agli investimenti militari che costituisce uno dei pilastri del ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Ue valuta prestiti congiunti per finanziare strumento di crisi/ “400 miliardi per reagire ad eventi avversi” - L'Ue mette in campo un nuovo strumento per fronteggiare le crisi improvvise con un meccanismo di prestiti congiunti da 400 miliardi di euro L‘Unione Europea ha proposto un nuovo strumento di crisi da ... Segnala ilsussidiario.net